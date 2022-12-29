В 2023 году нам необходимо достичь мира, который нужен сейчас как никогда прежде - Антониу Гутерриш

БАКУ /Trend/ - Наступление Нового года – это всякий раз момент возрождения. Пришло время «смести пепел старого года» и готовиться к «новому светлому дню».

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в своем Новогоднем обращении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он отметил, что в Украине, Афганистане, в Демократической Республике Конго и в других странах люди покидали руины своих домов и полностью меняли свою прежнюю жизнь в поисках чего-то лучшего. По всему миру, спасаясь от войн, лесных пожаров, засухи, нищеты и голода, свои родные места покинули около ста миллионов человек.

В своем обращении Гутерриш, сказал, что в следующем году нам необходимо достичь мира, который нужен сейчас как никогда прежде, и перечислил приоритеты в этом направлении.

Он добавил, что сегодня нужно установить мир друг с другом с помощью диалога, который положит конец конфликтам. Генеральный секретарь ООН высказался также за мир с природой ради более устойчивого будущего, напомнил о необходимости мира в жилищах, где женщины и девочки могли бы жить в достоинстве и безопасности, и высказался за «мир на улицах и с нашими соседями» при полном соблюдении всех прав человека. Гутерриш призвал к миру в почитаемых верующими местах и к взаимному уважению к чужим убеждениям, а также к миру в интернете, избавленном от языка ненависти и оскорблений.

«В 2023 году человечество должно сделать достижение мира основным смыслом своих слов и действий. Давайте вместе сделаем так, чтобы 2023 год стал годом восстановления мира в нашей жизни, в наших домах и на нашей планете», – заключил генеральный секретарь ООН.

(Перевод: Фидан Мустафаева)