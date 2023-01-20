Один день Гейдара Алиева: события 20 января сквозь года (ФОТО)

АМИ Trend продолжает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Предлагаем нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в ежедневной хронике.

Событие 20 января 1990 года вошло в историю борьбы за свободу и территориальную целостность Азербайджана как героическая страница. Вошедший в историю борьбы за свободу и территориальную целостность Азербайджана как героическая страница, день 20 января 1990 года - ввод воинских частей советской армии, направленный против разгневанных широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей к нашей стране территориальные притязания, а также против заступничества за нее бывшего руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года советская армия совместно с армянскими бандитскими формированиями учинила террористический акт против азербайджанского народа.

В результате агрессии советских войск в Баку было убито 134 гражданина, более 600 человек были ранены. Какой бы трагичной ни была январская бойня 1990 года, она не смогла сломить волю, дух азербайджанского народа в борьбе за национальное освобождение.

Первым, кто выразил свое отношение к этой кровавой трагедии, был Общенациональный лидер Гейдар Алиев. Так, 21 января 1990 года Гейдар Алиев, выступив на собрании в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве, подверг резкой критике лиц, совершивших этот инцидент. Гейдар Алиев заявил, что считает этот акт противозаконным, антидемократичным, противоречащим гуманизму и принципам объявленного в стране строительства правового государства.

Выступавший на сессии Верховного Совета Азербайджанской Республики 7 марта 1991 года народный депутат Гейдар Алиев в очередной раз очень жестко прокомментировал событие 20 января: «…20 января 1990 года со стороны союзного государства против азербайджанского народа была совершена военная агрессия. Без каких-либо на то оснований, предупреждений, грубо нарушив законы государства, в Баку были введены воинские части оснащенной современным оружием советской армии, они совершили зверство, жестокость, в результате чего была пролита невинная кровь, сотни людей были убиты, получили увечья, пропали без вести».

Гейдар Алиев, вновь подняв вопрос о выявлении убийц, подчеркнул, что сессия Верховного Совета должна дать оценку трагедии 20 января.

Жесткое заявление Гейдара Алиева в связи с кровавой январской трагедией уже говорило о начале нового политического периода в истории Азербайджана. Следующим решительным шагом Гейдара Алиева стало заявление от 19 июля 1991 года в адрес партийной организации Совета министров СССР. В этом заявлении о выходе его из рядов Коммунистической партии он открыто заявил о том, что коммунистический режим ведет страну к пропасти, и распад СССР неизбежен. В этом обращении Гейдар Алиев указал свои замечания в связи с событием 20 января: «Осуждая это антигуманистическое, антиконституционное и противозаконное действие, я надеялся, что ЦК КПСС и КП Азербайджана раскроет это преступление и выявит виновников. Уже прошло полгода. Но не только не были названы и без того известные всем виновники этого страшного преступления, а, напротив, делается все возможное, чтобы скрыть их. Они надеются, что эта трагедия будет забыта. Но история не раз доказывала, что кровавые деяния, направленные против своего народа, невозможно забыть и простить даже спустя десятилетия». Таким образом, в июле 1991 года Гейдар Алиев покинул ряды Коммунистической партии Советского Союза.

Тот факт, что трагедии 20 января не давалась политико-правовая оценка, был одним из наиболее волнующих Гейдара Алиева вопросов. Хотя после 20 января 1990 года первостепенной задачей сил, находившихся у власти, было проанализировать трагедию, выявить виновников и дать политическую оценку на государственном уровне, и, несмотря на настоятельные требования населения республики, в связи с этим фактически не было принято никаких мер вплоть до 1993 года. Созванная 22 января 1990 года чрезвычайная сессия Верховного Совета Азербайджана оставила свою работу незавершенной и не продолжила обсуждение этого вопроса на следующих сессиях. Также незавершенной осталась работа комиссии Верховного Совета, которая должна была расследовать январские события.

На совещании, проведенном 12 января 1994 года, Гейдар Алиев сказал об этом: «…Народ подвергся агрессии, виновники же до сих пор не установлены. Видимо, Советский Союз, руководство республики, ответственные лица недавно минувших лет в своих интересах не стали заявлять народу об истинной сути этой великой трагедии».

Только в 1993 году после возвращения Гейдара Алиева к руководству кровавой январской трагедии была дана полная политико-правовая оценка на государственном уровне. В Указе Гейдара Алиева «О проведении 4-й годовщины трагедии 20 января» от 5 января 1994 года говорилось: «20 января 1990 года, вошедшего в историю нашего народа как Январская трагедия, Азербайджан во имя своей свободы и независимости отдал своих первых шехидов. От того самого дня, кровью вписанного в историю, нас отделяет временной промежуток в 4 года. К сожалению, за эти 4 года событиям 20 января не была дана необходимая политико-правовая оценка на государственном уровне».

В Указе Милли Меджлису было рекомендовано дать событиям 20 января полную политико-правовую оценку, и с этой целью рассмотреть вопрос проведения специальной сессии парламента. В итоге обсуждений в Милли Меджлисе, 29 марта 1994 года было принято решение, в котором, наконец, на государственном уровне была дана полная политико-правовая оценка кровавой трагедии 20 января 1990 года. В решении события 20 января 1990 года были расценены как военная агрессия и преступление со стороны тоталитарного коммунистического режима с целью подавить развернувшееся в Азербайджане национально-освободительное движение, сломить веру и дух народа, поднявшегося на борьбу с идеей о суверенном государстве, продемонстрировать ступившему на этот путь народу силу советской военной машины.

В документе в политико-правовой плоскости были отражены факт совершения Коммунистической Партией Советского Союза, советским государством и правительством, лично Михаилом Горбачевым тяжкого преступления против Азербайджана, факт измены нашему народу со стороны Абдуррахмана Везирова, Аяза Муталибова, Виктора Поляничко, Вагифа Гусейнова. В документе наряду с другими вопросами было отмечено, что председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Эльмира Гафарова, первый секретарь Бакинского городского комитета Коммунистической партии Азербайджана Муслим Мамедов несут ответственность за совершение этой кровавой трагедии.

Гейдар Алиев никогда не оставлял без внимания память шехидов и их семьи. Президент, во все годовщины трагедии 20 января лично посещавший Аллею шехидов, в обращении к семьям шехидов выражал им соболезнование от имени всего азербайджанского народа, близко интересовался их проблемами. Президент оценил эту трагедию как великое историческое событие, и заявил, что наши отважные сыны, пожертвовав собой, расчистили путь для национального освобождения азербайджанского народа, для независимости Азербайджана. Президент отметил, что это место священно для азербайджанского народа и является самым ценным памятником.

Учитывая значение событий 20 января, Гейдар Алиев, можно сказать, на каждой проведенной встрече говорил об исторических уроках, которые преподали эти события. На встрече с руководством Академии наук, действительными членами и членами-корреспондентами, директорами институтов и ведущими учеными 31 января 1997 года Гейдар Алиев сказал: «…Наш народ должен сделать из этого исторический вывод. Мы никогда не должны сгибаться, ломаться. Вы знаете, интересы народы должны быть превыше жизни каждого человека».

На встрече с группой сотрудников Министерства национальной безопасности 28 марта 1998 года Президент Азербайджанской Республики также упомянул о важности глубокого анализа этого периода.

Гейдар Алиев всегда расценивал трагедию 20 января как самый кровавый, по сути, террористический акт против человечества, гуманизма, человечности. Президент выразил сожаление в связи с тем, что организаторы и исполнители этого страшного преступления все еще остаются безнаказанными.