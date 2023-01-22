Мирная акция протеста на Лачинской дороге продолжается (ФОТО/ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже сорок второй день.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в воскресенье, что несмотря на холодную погоду, участники акции продолжают свой протест. В течение суток до настоящего времени созданы условия для беспрепятственного проезда 52 транспортных средств.

Напомним, что с 12 декабря азербайджанские экоактивисты и представители общественности проводят акцию протеста возле поста миротворцев. Основными требованиями протестующих являются прибытие командующего миротворческим контингентом Андрея Волкова, создание необходимых условий для проведения мониторинга азербайджанскими специалистами, прекращение армянами экологического террора на азербайджанских землях, создание отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в направлении Лачина, предотвращение незаконного ввоза оружия на территорию Азербайджана.