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Нападавший проник в посольство Азербайджана в Иране с двумя малолетними детьми

Политика Материалы 27 января 2023 11:29 (UTC +04:00)
Нападавший проник в посольство Азербайджана в Иране с двумя малолетними детьми

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БАКУ /Trend/ - Полиция Тегерана сделала заявление в связи с нападением на посольство Азербайджана.

Как сказал агентству Tasnim начальник полиции Тегерана Хусейн Рахими, по предварительным данным, нападавший проник в посольство с двумя малолетними детьми.

По словам Рахими, полиция задержала преступника, его допрос продолжается.

«Человек, открывший огонь, заявил, что сделал это из-за личных и семейных проблем», - сказал он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. Ведется расследование инцидента.

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