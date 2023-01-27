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Установлена ​​личность напавшего на посольство Азербайджана в Иране

Политика Материалы 27 января 2023 11:57 (UTC +04:00)
Установлена ​​личность напавшего на посольство Азербайджана в Иране

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БАКУ/Trend/ - Установлена ​​личность нападавшего на посольство Азербайджана в Иране.

Как стало известно Trend, совершивший инцидент Ясин Гусейнзаде является гражданином Ирана, и есть подозрения, что он связан со спецслужбами Ирана, прежде всего с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

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