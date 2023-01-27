Террор против нашего посольства - составная часть политики Ирана - депутат

БАКУ /Trend/ - Террористический акт, совершенный сегодня в посольстве Азербайджана в Тегеране, является составной частью враждебной политики Ирана по отношению к Азербайджану.

Об этом сказала в пятинцу Trend депутат Милли Меджлиса Азербайджана Афат Гасанова.

Она отметила, что враждебная политика Ирана в отношении Азербайджана создавала предпосылки для возникновения такого террористического акта.

"Иранское телевидение и радио постоянно пропагандируют враждебность к нашей стране. Это еще раз показывает, что иранское государство приложило руку к теракту в посольстве, потому что известно, что Иран всегда был очагом террора и является одной из самых главных стран, поддерживающих террор. Террористический акт против нашего посольства еще раз доказал это",- сказала Гасанова.

Она подчеркнула, что иранская сторона должна была организовать надежную охрану посольства Азербайджана.

"Однако данный инцидент показал, что в Иране нет никаких гарантий неприкосновенности любого посольства или дипломатического представительства. Не исключено, что лицо, совершившее теракт, также связано со спецслужбами Ирана"- сказала Гасанова.

Она добавила, что иранская сторона выдвигает нелепые гипотезы, чтобы нивелировать ответственность властей за инцидент, отвлечь внимание от главного.

"Якобы инцидент произошел на бытовой почве Конечно, это утверждение иранской стороны просто смешно. Человек, совершивший инцидент Ясин Гусейнзаде, является гражданином Ирана. В таком случае, какая может быть связь между бытовой проблемой гражданина Ирана и посольством Азербайджана? С другой стороны, полиция в этом районе не предприняла никаких попыток предотвратить теракт и в настоящее время не предпринимает никаких оперативных действий", - подчеркнула депутат.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

(Перевод: Фидан Мустафаева)