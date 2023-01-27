МИД РФ выступил с заявлением в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

БАКУ/Trend/ - Выражаем глубокие соболезнования азербайджанской стороне в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД России в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране.

«Согласно поступающей информации, сегодня утром вооружённый автоматом человек проник в здание дипмиссии и открыл огонь. В результате погиб один сотрудник азербайджанской дипмиссии, еще двое его коллег получили ранения. Нападавший задержан полицией Тегерана, ведется расследование. Рассчитываем, что все виновные будут привлечены к ответственности. Произошедшее в очередной раз подтверждает важность обеспечения властями государства пребывания безопасной работы дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.», - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.