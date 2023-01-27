Атаки на посольства в Иране не происходят, если этого не хочет режим - американский аналитик

БАКУ/Trend/ - Нападения на посольства в Иране не происходят, если этого не хочет режим.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал Майкл Доран, американский аналитик международной политики Ближнего Востока, старший научный сотрудник и директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке при Институте Хадсона.

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране произошло 27 января 2023 года, около 8:30 (GMT+4). Стрелявший оказался мужчиной лет 50-ти, который подъехал к административному зданию, вооруженный автоматом Калашникова.

В более ранних сообщениях начальника полиции Тегерана говорилось, что в машине с боевиком находились двое детей, а запись с камеры наблюдения, опубликованная позже, доказала, что мужчина был один. Он вошел в здание, коротко махнув рукой иранскому охраннику снаружи. Никаких попыток задержать стрелявшего предпринято не было, поскольку он беспрепятственно проник в посольство. Мужчине удалось убить главу службы безопасности и ранить двух охранников посольства. В конце концов стрелок был задержан. В настоящее время идет расследование теракта.