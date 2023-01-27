Азербайджанцы мира распространили заявление в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы мира распространили заявление в связи с терактом, совершенным против посольства нашей страны в Исламской Республике Иран.

Как сообщает в пятницу Trend, в заявлении, распрастраненом Государственным комитетом по работе с диаспорой говорится:

«Мы, азербайджанцы, проживающие в зарубежных странах, выражаем глубокое сожаление в связи с убийством одного и ранением двоих азербайджанских сотрудников в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране около 8:30 утра по бакинскому времени 27 января. Азербайджанцы мира считают произошедшее террористическим актом, организованным иранскими спецслужбами. Каждый наш соотечественник проклинает совершивших это вероломное нападение и кровавое преступление. Заявляем, что не верим ложной информации, распространяемой для отвлечения внимания.

Мы обеспокоены нарушением прав 40 миллиона наших соотечественников в Южном Азербайджане. В Иране нет гарантий неприкосновенности ни одного человека и дипломатических представительств.

Доводим до сведения ООН, Европейского союза, Совета Европы и их органов, других компетентных международных и региональных организаций информацию о террористическом акте, препятствующем миру и стабильности в регионе, призываем принять срочные меры в юридической и политической плоскости для недопущения совершения иранскими спецслужбами столь тяжких преступных деяний

Отметим, что мы являемся свидетелями того, как Иран и Армения постоянно совершают совместные противоправные действия в пределах границ Азербайджана. Так, в последнее время 27 граждан Ирана перешли по Лачинской дороге на территорию временной дислокации РМК, с неопределенными целями, до сих пор Армения и Иран не сделали никаких заявлений по этому поводу.

Чтим память погибшего в результате совершенного теракта, осуждаем действия Исламской Республики Иран против Азербайджана, требуем привлечения к ответственности в кратчайшие сроки лиц, ответственных за преступления против мира и человечности в регионе, требуем от международной общественности справедливого судебного разбирательства", - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)