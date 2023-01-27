Посольство Литвы выразило соболезнования Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Посольство Литвы в Азербайджане выразило соболезнования азербайджанскому народу в связи с террористической атакой на посольство страны в Иране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице посольства Литвы в Азербайджане в Twitter.

"Мы потрясены новостью о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, повлекшем гибель и ранение людей. Нападения на дипломатические миссии недопустимы. Выражаем соболезнования семье погибшего", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)