Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - 27 января министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову в связи с терактом против посольства Азербайджана в Иране, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Сергей Лавров решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране и выразил соболезнования семье убитого сотрудника посольства, руководству и народу Азербайджана. Он заявил, что необходимо привлечь преступника к ответственности в короткие сроки.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил коллегу за звонок и соболезнование. Министр осудил предательский теракт. Было доведено до сведения, что решительно требуется установление в кратчайшие сроки и самое строгое наказание лиц, совершивших указанный теракт, а также заказчиков этого кровавого акта.