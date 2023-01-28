Азербайджанцы США обратились к международной общественности в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Действующий в США Координационный совет американских азербайджанцев решительно осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщили Trend в субботу в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, в обращении, адресованном международному сообществу от имени азербайджанской общины, выражена глубокая обеспокоенность террористическим актом, повлекшим гибель начальника службы безопасности посольства Азербайджана в Иране и ранение двух сотрудников посольства, а также отсутствием гарантий неприкосновенности дипломатического представительства в Иране.

Было привлечено внимание к важности принятия срочных мер в Иране в юридической и политической плоскости для предотвращения подобных преступлений.

Кроме того, осудив проармянскую позицию Ирана в отношении Азербайджана, соотечественники призвали США и международное сообщество к справедливой позиции относительно преступлений против мира и человечности в регионе.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)