Утверждение иранской стороны о том, что теракт был совершен на семейно-бытовой почве - абсурд - Халаф Халафов

БАКУ/Trend/ - Утверждение иранской стороны о том, что теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране был совершен на семейно- бытовой почве - абсурд.

Как сообщает в воскресенье корреспондент Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Мы потребуем от Ирана справедливого проведения расследования. Все фигуранты этого дела, совершившие это преступление, должны быть привлечены к ответственности и понести заслуженное наказание", - добавил он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Сегодня примерно в 22:00 по местному времени самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку. Также в Баку доставлено тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство.