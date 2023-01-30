Виновные в теракте в посольстве Азербайджана в Иране должны быть немедленно наказаны - иностранные эксперты

БАКУ/Trend/ - 27 января в посольстве Азербайджана в столице Ирана произошел теракт, что вызвало резкое осуждение мирового сообщества. В результате вооруженного нападения погиб один сотрудник посольства, двое были ранены. Исполнителем теракта является Ясин Гусейнзаде, гражданин Ирана, и как сообщают иностранные СМИ, есть подозрения, что он связан со спецслужбами Ирана, прежде всего с КСИР (Корпус стражей исламской революции).

Если бы охрана посольства не остановила нападение, всех сотрудников посольства планировалось убить. Полиция в этом районе не предприняла никаких попыток предотвратить теракт, и в настоящее время никаких оперативных действий не предпринимается.

Это не первое нападение на посольства зарубежных стран в Иране. Еще до этого были факты нападения на посольства, консульства, международные представительства, на иностранных граждан. Происходящее требует действенных шагов международным сообществом для предотвращения таких инцидентов в будущем.

Как сказал вчера журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, Иран несет ответственность за теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране.

«Согласно соответствующим статьям Венской конвенции, страна, в которой находится посольство, несет ответственность за безопасность. Иран несет ответственность как государство за террористический акт и его тяжелые последствия. Мы неоднократно доводили до сведения иранской стороны, что существуют угрозы дипломатическим представительствам Азербайджанской Республики на территории Ирана. Мы требовали от Ирана усиления мер безопасности. Произошедший инцидент показывает, что Иран безответственно отнесся к этому, и в результате был совершен этот террористический акт.», — добавил замминистра.

Как сказал Халафов, Азербайджан намерен задействовать соответствующие международные механизмы для расследования теракта против посольства в Тегеране.

Говоря о важности скорейшего разбирательства происходящего, Американский аналитик Ирина Цукерман сказала Trend, что это вопрос, требующий дипломатического вмешательства.

«В 2016 году, когда было совершено нападение на посольство Саудовской Аравии в Иране, ряд стран разорвали дипломатические отношения с Ираном, и некоторые до сих пор официально их не восстановили. Причина этого заключалась не только в плохой безопасности, но и в том, что в организованных нападениях участвовали представители иранского правительства. В Иране очень развит государствый надзор, поэтому просто невозможно, чтобы что-то подобное произошло без ведома и одобрения или даже запланированного участия властей. Я думаю, учитывая явно нарастающую враждебность против Азербайджана со стороны иранского правительства, а также другие провокации, которые не принесли ничего, кроме эскалации напряженности, возможно, было бы разумно на время эвакуировать посольство и сделать его виртуальным, а также понизить дипломатические отношения, чтобы отправить политическое месседж Тегерану», — сказала она.

Цукерман отметила, что, конечно же, следует приложить все усилия, чтобы потребовать ответственности за этот инцидент, который может повториться, если виновники останутся безнаказанными.

«Напомним, что когда посольство Баку в Лондоне подверглось нападению со стороны экстремистской группировки, ходили слухи, что они также имеют связи с Ираном. Если это так, то это не просто отдельный инцидент, а часть закономерности, что вызывает особую тревогу, поскольку Иран также обвиняют в организации нападений на бывших официальных лиц и критиков в других странах», — добавила аналитик.

В свою очередь, американский эксперт, стратегический советник по международным делам и общественной дипломатии правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс сказал Trend, что террористическая атака на посольство Азербайджана должна быть максимально осуждена, и ЕС, США должны ввести экономические санкции против политической элиты Тегерана.

«Исламская Республика Иран всегда поддерживала оружием и беспилотными летательными аппаратами террористический режим Армении. Тегеран является главным спонсором армянских вооруженных атак на суверенной территории Азербайджана. Несмотря на эти вопиющие действия, международное сообщество, включая ООН и ОБСЕ, не осудило злонамеренные, воинствующие действия иранского террористического режима на Южном Кавказе и в Евразии. Это факт, что Иран больше не является региональным игроком, более того, его теократическое правительство стало угрозой и источником террористических операций по обе стороны Атлантики. Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране является терактом, этот жестокий акт должен быть максимально осужден, а ЕС, США должны ввести экономические санкции против политической элиты Тегерана», - сказал он.

Тейс указал, что на протяжении более 30 лет Иран финансировал террористические операции и предоставлял финансовые услуги, которые напрямую приносят пользу «Хизбалле» и другим террористическим организациям и их политическим устремлениям.

«Это нападение на Азербайджан произошло всего через несколько часов после того, как Государственный департамент США объявил о серьезных действиях и финансовых санкциях в отношении нынешнего вице-президента Парагвая Уго Адальберто Веласкеса Морено — за его глубокие связи и прочный союз с «Хизбаллой» и другими преступными организациями в Ближнем Востоке. Министерство финансов США ввело серьезные санкции против Орасио Мануэля Картеса Хара (бывшего президента Парагвая, 2013-2018 гг.), который напрямую поддерживал Иран и его террористических союзников в регионе, за его деятельность по отмыванию денег. Действия такого масштаба должны продолжаться против безжалостного режима Тегерана», — заявил американский эксперт.

Он отметил, что приказ о закрытии посольства Ирана в Тиране (Албания) в сентябре 2022 года является еще одним важным шагом, направленным на снижение пагубного влияния Ирана и обеспечение того, чтобы аятоллы не расширяли свои террористические операции на Южном Кавказе.

«Нападение на посольство Азербайджана должно быть осуждено, и должны быть предприняты необузданные действия», — сказал Питер Тейс.

Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд выразил искренние соболезнования семье погибшего главы службы безопасности посольства Азербайджана в Иране.

«К сожалению, теракты против посольств могут произойти в любой точке мира, поэтому работа охранника посольства крайне опасна. Подготовка и профилактика – лучшая защита. Но террористы продолжают свои действия — это печальная реальность нашего нынешнего мира», — сказал он.

Бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза сказал Trend, что если за терактом стоит правительство Ирана, это означает серьезный дипломатический кризис между двумя странами.

«На данный момент нет достаточной информации, чтобы оценить причастность правительства Ирана к этой атаке. Но если это так, то это означает, что Азербайджан и Иран вступили в серьезный дипломатический кризис. Однако если этот убийца действовал независимо от правительства Ирана, ситуация будет совершенно иной», — пояснил он.

На данный момент теракт расследуется. Но иранская сторона распространяет фейковые версии касательно мотивов вооруженного нападения на дипмиссию и эти версии также повторяются полицией Тегерана и другими ответственными лицами, что вызывает множество вопросов. В своем заявлении полиция Тегерана сообщила, что нападавший пришел в посольство с двумя детьми и что убийца искал свою жену, которая «пряталась» в посольстве. Но кадры момента атаки также доказывают, что заявления иранской стороны являются ложными.

Нападавший не был с детьми, как утверждает иранская сторона, он был один и намеревался убить всех сотрудников посольства.

Нападение на дипломатическое представительство Азербайджана является продолжением антиазербайджанской истерии и политики эскалации, которую Иран проводит в течение длительного времени. Очевидно, что все эти провокации - не что иное, как указание самих иранских властей и спецслужб. Заявления иранской стороны являются ложью и направлены на отвлечение внимания от террориста, связанного с иранскими спецслужбами.