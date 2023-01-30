Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан и впредь будут углублять двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Венгрия и Азербайджан, как две дружественные и партнерские страны, и впредь будут углублять двустороннее сотрудничество.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в Будапеште, выступая с совместным с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявлением для прессы.

"В ближайшем будущем, возможно, через неделю, мы приступим к обсуждению конкретных проектов. Мы очень заинтересованы в совместной работе в направлении городского развития, где Венгрия имеет очень большой опыт, потому что на освобожденных землях, площадь которых равна десяти тысячам квадратных километров, не осталось камня на камне. Все это, вся инфраструктура были разрушены в период оккупации, и мы, конечно же, возродим эти регионы. Карабах и Восточный Зангезур уже объявлены зоной зеленой энергии.

То есть многовекторный характер нашего сотрудничества очевидна. Безусловно, энергетический сектор сейчас играет ключевую роль, поскольку он доминирует в мировой и европейской повестке дня. Однако есть и другие области нашего сотрудничества. Главное, что Венгрия и Азербайджан, как две дружественные и партнерские страны, и впредь будут углублять двустороннее сотрудничество, а также не пожалеют усилий для оказания взаимной поддержки друг другу в рамках международных организаций, в которых мы представлены", - сказал глава государства.