МИД Азербайджана предупредил граждан, желающих посетить Иран

БАКУ/Trend/ - МИД не рекомендует гражданам Азербайджана посещать Иран без необходимости, передает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

"27 января около 8:30 утра по бакинскому времени на посольство Азербайджана в Иране было совершено вооруженное террористическое нападение. В результате теракта погиб начальник службы охраны посольства Аскеров Орхан Ризван оглу, два человека получили ранения.

Учитывая нестабильную ситуацию в Исламской Республике Иран и террористический акт, совершенный против дипломатического представительства нашей страны, гражданам Азербайджана рекомендуется не посещать Иран без необходимости, а посетителям следует проявлять крайнюю осторожность.

Гражданам Азербайджана, находящимся в настоящее время в Иране, рекомендуется соблюдать правила безопасности.

Для консульских и других обращений наших граждан в Иране просим связаться с Генеральным консульством Азербайджана в Тебризе по адресу Тебриз, Валиаср, улица Ариф 9, по телефону (+98413) 333 48 03, электронной почте - [email protected], факс (+98413) 331 53 80, также доступен сайт посольства - tabriz.mfa.gov.az", - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)