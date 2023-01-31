В Азербайджане назвали количество рассмотренных антимонопольных дел

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в 2022 году количество возбужденных дел по антимонопольным вопросам и делам о недобросовестной конкуренции увеличилось в три раза, а количество завершенных дел в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что в целом в 2022 году было завершено рассмотрение 48 дел, в то время как в 2021 году таких дел было 22, а в 2020 году – 6.

«В 2022 году было возбуждено 60 дел, в 2021 году – 20, а в 2020 – 9 дел, что в свою очередь показывается что количество возбужденных дел по антимонопольным делам и делам о недобросовестной конкуренции увеличилось в три раза по сравнению с позапрошлым годом», - сказал он.

Он подчеркнул, что в целом была применены финансовые санкции на сумму более 6,47 миллиона манатов.

«Среди объектов антимонопольных дел основное место занимали мобильные телефоны и продукты питания, а в делах о недобросовестной конкуренции - импорт и торговля моторными маслами», - сказал он.

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