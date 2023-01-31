БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создан Координационный совет в сфере противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно указу, Кабинет министров в течение двух месяцев должен:

- определить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики охват информации, получаемой из информационных систем (ресурсов), интегрированных в информационную систему Службы финансового мониторинга;

- установить основы определения зон высокого риска, перечень ограничений и специальных требований, которые могут быть применены в отношении зон высокого риска, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики;

- определить форму составления информации и документов, представляемых в орган финансового мониторинга, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики;

- создать Координационный совет по противодействию легализации имущества, приобретенного преступным путем, финансированию терроризма, распространению и финансированию распространения оружия массового уничтожения и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики;

- определить порядок работы Координационного совета по противодействию легализации имущества, приобретенного преступным путем, финансированию терроризма, распространению и финансированию распространения оружия массового уничтожения и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.