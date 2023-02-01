Президент Ильхам Алиев: Создание совместного Азербайджано-турецкого университета имеет большое значение

БАКУ /Trend/ - Создание совместного Азербайджано-турецкого университета имеет большое значение.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал 1 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема министра национального образования Турции Махмута Озера и группы членов Великого Национального собрания Турции в формате видеоконференции.

Отметив, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, глава государства коснулся важности визита Махмута Озера и группы членов Великого национального собрания Турции в нашу страну и выразил надежду, что этот визит будет способствовать дальнейшему расширению связей.

Подчеркнув, что в сотрудничестве в области образования достигнуты большие успехи, Президент Ильхам Алиев сказал, что создание, согласно договоренности глав двух государств, совместного Азербайджано-турецкого университета имеет большое значение.

Махмут Озер передал главе государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.