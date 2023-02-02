Новый старший советник по Кавказу имеет большой опыт в решении сложных вопросов - Госдеп

БАКУ /Trend/ - Луи Боно возглавляет усилия США в деле содействия миру и стабильности на Кавказе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Луи Боно является высокопоставленным чиновником департамента, имеющий значительный опыт работы в решении сложных вопросов.

"Он взял на себя эту задачу и пользуется личным доверием госсекретаря Блинкена и Государственного департамента США. В частности, у Блинкена, как известно, была возможность поговорить с лидерами Армении и Азербайджана. Так что этим вопросом мы будем продолжать активно заниматься",- сказал он.

Отметим, что Госдепартамент США объявил о назначении нового старшего советника по переговорам на Кавказе. Об этом на своей странице в Twitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня я объявляю о назначении Луи Боно нашим новым старшим советником по переговорам на Кавказе. Его усилия будут способствовать нашей работе по мирному разрешению конфликтов на Южном Кавказе",- говорится в сообщении.

Напомним, что об уходе с поста старшего советника по переговорам на Кавказе Филиппа Рикера было объявлено 5 января.

(Перевод: Фидан Мустафаева)