Президент Ильхам Алиев: Фундамент, заложенный Южным газовым коридором, создает благоприятные возможности для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии

БАКУ /Trend/ - Фундамент, заложенный Южным газовым коридором, создает благоприятные возможности для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с советником заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаурой Лохман в Баку.

Отметив, что Азербайджан обладает большим потенциалом возобновляемой энергии в своем секторе Каспийского моря, а также на суше, включая освобожденные от оккупации территории, Президент Ильхам Алиев в этом контексте подчеркнул значение 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии и первого заседания Руководящего комитета по реализации «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии». Президент Ильхам Алиев сказал, что оба мероприятия дополняют друг друга.