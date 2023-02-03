Президент Ильхам Алиев выступил на заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 3 февраля во дворце «Гюлистан» в Баку проходит 9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Как сообщает Trend, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

Отметим, что в мероприятиях принимают участие высокопоставленные представители Европейской комиссии Румынии, Турции, Италии, США, Великобритании, Грузии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Албании, Молдовы, Черногории, Сербии, Украины и Хорватии.

На заседаниях представлены энергетические компании SOCAR, BP, BOTAŞ, TANAP, TAP, TPAO, TAQA, Bulgargaz EAD, Bulgartransgaz, İCGB, Fluxys, ROMGAZ SA, SACE, Desfa, TotalEnergies, FGSZ Ltd, SNAM, Uniper, Petronas, ACWA Power, Masdar, Fortescue Future Industries, WindEurope, SolarPower Europe, а из финансовых институтов - Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций, Азиатский банк развития и другие структуры.

Мероприятие продолжится пленарными сессиями на темы «Южный газовый коридор и министерская сессия по зеленой энергетике», «Южный газовый коридор: расширение выгодного, стабильного и безопасного снабжения природного газа» и «Зеленая энергетика: поставка ветряной энергии Каспийского моря на европейские энергетические рынки».

Кроме того, в рамках Консультативного совета планируется провести первое заседание Руководящего комитета по реализации «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии».

По итогам заседаний состоится пресс-конференция.

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