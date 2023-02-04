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Утверждено Cоглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном - Указ

Политика Материалы 4 февраля 2023 15:32 (UTC +04:00)
Утверждено Cоглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном - Указ

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Туркменистана о торгово-экономическом сотрудничестве".

Как сообщает в субботу Trend, согласно указу, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Туркменистана о торгово-экономическом сотрудничестве", подписанное 14 августа 2022 года в городе Туркменбаши.

После вступления в силу Соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, министерство экономики Азербайджана обеспечит реализацию его положений. Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики направит уведомление правительству Турецкой Республики и правительству Туркменистана о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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