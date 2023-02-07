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Группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию (ФОТО)

Политика Материалы 7 февраля 2023 04:25 (UTC +04:00)
Группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Группа в составе двадцати человек будет помогать пострадавшим от землетрясения в братской Турции.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 1 541, пострадали 9 733 человека.

Группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию (ФОТО)
Группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию (ФОТО)
Группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию (ФОТО)
Группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию (ФОТО)
Группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию (ФОТО)
Группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию (ФОТО)
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