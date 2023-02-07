Азербайджан в сфере разминирования готов расширять сотрудничество с международными организациями

ШУША /Trend/ - Азербайджан за счет собственных средств проводит разминирование освобожденных территорий.

Об этом сказал во вторник заместитель начальника межведомственного центра координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана Султан Гаджиев, в ходе мероприятия, посвященного запуску проекта «Поддержка расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев», передает Trend.

По его словам, Азербайджан готов расширить свое сотрудничество с международными организациями.

«В области разминирования наша страна имеет огромный опыт, которым мы готовы поделиться с другими странами. В прошлом году мы предложили в Цели устойчивого развития (ЦУР) добавить пункт гуманитарного разминирования», - сказал он.

Он добавил, что Азербайджан полностью разминирует свои территории, а также реализует все поставленные цели, в частности, возвращение бывших переселенцев.