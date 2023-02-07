Граждане Азербайджана собирают гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения в братской Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана собирают гуманитарную помощь для пострадавших от разрушительного землетрясения в Турции.

Как сообщает во вторник Trend, жители столицы начали собирать теплые вещи, обогреватели и наборы первой необходимости для отправки в зону стихийного бедствия.

В Баку пункт сбора гуманитарной помощи организован в мебельном магазине Doğtaş по адресу: г. Баку, пр. Бабека 27.

В Нахчыване сбор организован в здании Генерального консульства по адресу: г. Нахчыван, пр. Гейдара Алиева 17.

Сегодня Посольство Турции в Азербайджане и Генеральное консульство в Нахчыване обратились за помощью к гражданам Азербайджана.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 432, раненых - 21 103 человека, разрушено 5 775 зданий. Более 8 000 человек были спасены из-под завалов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)