В Азербайджане до конца года освобожден от ввозной таможенной пошлины ряд товаров

БАКУ /Trend/ - Семена ряда растений, хлебобулочные изделия, корма для животных, кормовые добавки, удобрения освобождены от таможенной пошлины.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, постановлением №40 Кабинета министров от 7 февраля 2023 года семена ряда растений, хлебобулочные изделия, корма для животных, кормовые добавки, удобрения в соответствии с кодами внешнеэкономической деятельности освобождены от ввозной таможенной пошлины до конца 2023 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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