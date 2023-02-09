Один день Гейдара Алиева: первый официальный визит в Турцию в феврале 1994 года (ФОТО)

АМИ Trend запускает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Предлагаем нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в ежедневной хронике.

После того, как в 1993 году общенациональный лидер Гейдар Алиев вернулся к власти, он придавал особое значение расширению двустороннего сотрудничества с Турцией в интеграции Азербайджана с мировым сообществом, сохранении региональной безопасности, реализации политико-экономических и научно-культурных целей, и обеспечил развитие этого курса по нарастающей на протяжении 10 лет. Первым же шагом в этом направлении стал первый официальный визит Президента Азербайджана в Турцию 8-11 февраля 1994 года.

8 февраля 1994 года в резиденции Президента Турецкой Республики во дворце «Чанкая» состоялась церемония приветствия Гейдара Алиева Президентом Сулейманом Демирелем. В своем выступлении на церемонии приветствия Гейдар Алиев отметил: «Турецкая Республика и Азербайджанская Республика - дружественные, братские страны. Единство, дружба и братство наших народов формировались веками и се­годня вступили в новый этап развития. Азербайджанская Респуб­лика ныне является независимым государством, хозяи­ном своей страны, народа, своих богатств. Пер­вой из всех мировых государств независимость Азербайджана признала Турция. Это сыграло важную роль в признании Азербайджана мировым сообществом, государствами мира». В тот же день во дворце «Чанкая» Президент Турции Сулейман Демирель организовал прием в честь Президента Азербайджана. Затем Президент Гейдар Алиев посетил могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, оставил запись в Памятной книге.

9 февраля Президент Азербайджана Гейдар Алиев побывал в Великом народном собрании Турецкой Республики, где выступил перед депутатами. Затронув турецко-азербайджанские отношения, Гейдар Алиев отметил: «Хочу вам сказать, что история наших народов, пройденный нами по сей день период станут хорошей основой для укрепления наших дружественных и братских отношений в дальнейшем. Хочу заверить вас, что, опираясь на этот фундамент, мы и впредь будем продвигаться вперед, отношения между Турцией и Азербайджаном в области экономики, торговли, науки, культуры, образования и в других сферах будут носить особый характер, отличаясь от отношений с другими странами. Такова наша позиция. Мы будем следовать этим путем, и хочу вас заверить, что азербайджанское государство предано этому пути и сохранит ему преданность впредь». В тот же день Президент Гейдар Алиев встретился с председателем правления Билкендского университета Ихсаном Дограмаджи, также состоялась церемония вручения Президенту Азербайджана диплома Почетного доктора Университета Хаджеттепе.

9 февраля состоялось одно из важнейших событий в ходе визита - церемония подписания турецко-азербайджанских документов. Между двумя государствами были подписаны Протокол о сотрудничестве и взаимопомощи, соглашения о сотрудничестве в области науки, техники, культуры и экономики, Договор о дружбе, взаимопонимании и всестороннем сотрудничестве, соглашение о политических консультациях, соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. Между Турецкой Республикой и Азербайджанской Республикой был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве. Этот документ стал ценной и необходимой основой для дальнейшего развития отношений между двумя странами. В целом же, с государственными руководителями, министрами Турецкой Республики было подписано 16 договоров и протоколов. В этих документах нашла отражение программа по расширению и развитию отношений в различных отраслях.

10 февраля Президент Азербайджана Гейдар Алиев встретился с влиятельными предпринимателями Турции. Гейдар Алиев подчеркнул, что очень заинтересован в развитии экономических отношений между Азербайджаном и Турцией, и выразил готовность создать все условия для того, чтобы крупные турецкие компании вкладывали свои инвестиции в Азербайджане.

Завершив свои встречи в Анкаре, 11 февраля Президент Азербайджана Гейдар Алиев направился в Стамбул. В Стамбуле, на пресс-конференции, организованной для представителей средств массовой информации, Гейдар Алиев представил развернутую информацию об итогах первого официального визита в Турцию.

В целом, первый официальный визит Президента Азербайджанской Республики в Турецкую Республику дал сильный толчок развитию двусторонних отношений.