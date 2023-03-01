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Джейхун Байрамов выступил от имени Движения неприсоединения со вступительной речью на сессии Совета ООН по правам человека

Политика Материалы 1 марта 2023 14:19 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов выступил от имени Движения неприсоединения со вступительной речью на сессии Совета ООН по правам человека

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БАКУ /Trend/ - 28 февраля 2023 года на мероприятии высокого уровня по случаю 35-й годовщины принятия Декларации о праве на развитие, проведенном в Женеве в рамках сегмента 52-й сессии Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил со вступительной речью в формате видеообращения от имени Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщили Trend в среду в министерстве иностранных дел, данное мероприятие было инициировано азербайджанской стороной в качестве председателя Движения неприсоединения, в соответствии с резолюцией 49/8, принятой на 49-й сессии Совета по правам человека, и организовано Верховным комиссариатом ООН по правам человека совместно с Азербайджаном в качестве председателя ДН.

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