Движение неприсоединения имеет четкую повестку сотрудничества - Президент Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Движение неприсоединения имеет четкую повестку сотрудничества.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал выступающий в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19 Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Он отметил, что в рамках саммита может быть рассмотрен механизм сотрудничества в области медицины.

"Мы должны поддерживать тесный контакт с другими гуманитарными организациями ООН. Мы должны продвигать нашу собственную экономическую повестку. Если возможны прочный мир и стабильность, мы можем добиться развития",- сказал Бердымухамедов.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.

(Перевод: Фидан Мустафаева)