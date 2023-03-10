Один день Гейдара Алиева: исторический официальный визит в Китай - СПЕЦПРОЕКТ АМИ TREND (ФОТО)

АМИ Trend запускает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Предлагаем нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в ежедневной хронике.

7-10 марта 1994 года Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев совершил первый официальный визит в Китайскую Народную Республику.

7 марта состоялась церемония официального приветствия Президента Азербайджана Гейдара Алиева Председателем КНР Цзян Цзэминя. Затем состоялись двусторонние переговоры. Цзян Цзэминь заявил, что придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном и готов приложить совместные усилия для укрепления этого сотрудничества во всех сферах.

После переговоров Цзян Цзэминь и Гейдар Алиев подписали Совместное заявление об основах развития дружественных отношений между КНР и Азербайджаном, а также заключили соглашения об открытии воздушных путей между двумя странами, о научно-техническом и культурном сотрудничестве, о взаимодействии в отрасли медицины, радио и телевидения, туризма.

8 марта Президент Азербайджана Гейдар Алиев встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Пэном. В ходе встречи были обсуждены различные вопросы двусторонних отношений.

В этот же день Гейдар Алиев провел для журналистов пресс-конференцию, связанную с предварительными итогами визита. На пресс-конференции Гейдар Алиев, с удовлетворением отзываясь о предварительных итогах визита, подробно проинформировал журналистов о самой большой проблеме Азербайджана – армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и отметил, что для его разрешения необходимо объединить усилия всех постоянных членов Совета безопасности ООН, в том числе Китая.

9 марта Президент Гейдар Алиев выступил в Пекине в Комитете по содействию развитию международной торговли. Представив широкую информацию об Азербайджане, о двусторонних отношениях, Президент отметил: «Мы третий день находимся в вашей стране, в ее столице - прекрасном городе Пекине, и успели уже по многим вопросам обменяться мнениями и даже подписать ряд важных доку­ментов, направленных на дальнейшее развитие межго­сударственных отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой, прежде всего, в области торговли и других сфер экономики. Хотел бы, в первую очередь, отметить теплую дружест­венную атмосферу, которой нас объяли с момента прибытия в вашу страну, и высшее государ­ственное руководство, и все те, кто контактировал с нами по делу. Мы чувствуем себя, прямо ска­жу, как дома. Это очень важно, ибо мы стремимся к установлению дружественных отношений с Китайской Народной Республикой, и этот визит - первый визит Президента Азербайджана в Китай продиктован именно необходимостью установле­ния и развития таких отно­шений».

Затем Президент Азербайджана Гейдар Алиев, совершив поездку в китайский город Шанхай, ознакомился со свободной экономической зоной, экономической моделью Китая. Посещение Великой Китайской стены также стало неотъемлемой частью знакомства с этой страной.

В своем выступлении перед журналистами в Алматы, на обратном пути из Китайской Народной Республики в Баку Президент Азербайджана так расценил итоги визита: «В целом, я считаю, что наш визит в Китайскую Народную Республику - большое историческое событие, так как отношения между Китаем и Азербайджаном никогда еще не достигали такого уровня. Правда, мы вспоминаем определенные исторические связи, такие как «Великий Шелковый путь» и т.д. Сейчас же, повторюсь, создание тесных межгосударственных связей является важным политическим событием. В первую очередь, это важное событие для Азербайджана».