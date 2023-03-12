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Гейдар Алиев гордился бы, если бы увидел каким стал Азербайджан за 30 лет – экс-президент Латвии

Политика Материалы 12 марта 2023 11:50 (UTC +04:00)
Гейдар Алиев гордился бы, если бы увидел каким стал Азербайджан за 30 лет – экс-президент Латвии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Общенациональный лидер Гейдар Алиев гордился бы, если бы увидел каким стал Азербайджан за 30 лет.

Как сообщает Trend, об этом заявила экс-президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберг в ходе мероприятия на тему «Гейдар Алиев - 100: жизнь и наследие».

Она отметила, что особое дипломатическое мастерство Гейдара Алиева было необходимо для создания независимого Азербайджана.

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев гордился бы, если бы увидел каким стал Азербайджан за 30 лет", - добавила она.

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