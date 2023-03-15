Визит Президента Ильхама Алиева в Германию как модель успешного сотрудничества Востока и Запада

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию еще больше укрепил позицию, которую Азербайджан в настоящее время занимает в контексте отношений с европейскими странами. Поездка главы государства стала уникальной возможностью для руководителей и деловых кругов Германии изучить преимущества расширения сотрудничества с Азербайджаном.

Программа визита включала несколько встреч с представителями местной бизнес элиты, а также с государственными деятелями, в том числе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Официальные сообщения свидетельствуют о том, что в рамках вышеупомянутых дискуссий был рассмотрен широкий спектр вопросов, включая политические вопросы, энергетику, двустороннее сотрудничество, и прочие.

Интересы Азербайджана диктуются очевидной значимостью Германии в системе международных отношений, ее ролью в ЕС и экономическими возможностями страны.

Конечно, каждая тема обсуждения во время встреч, имеет важное значение, но есть два основных элемента, которые следует выделить в контексте будущего двусторонних отношений и понимания того, почему значение Азербайджана как фокуса региональной внешней политики Германии будет расти.

Modus operandi немецкой внешней политики

Германия является одним из важнейших игроков в Европейском союзе благодаря своим размерам, промышленному и инновационному потенциалу, и прочим факторам. Будучи промышленным и экономическим центром ЕС, страна ориентирована на развитие сотрудничества с другими государствами в качестве основного инструмента внешней политики. Прагматичный подход, основанный на либеральных принципах и ценностях, таких как взаимное уважение к партнерам и продвижение интересов посредством международного сотрудничества, превратил Германию в ключевую мировую экономику за очень ограниченный период времени.

Эта тенденция сохраняется и по сей день. Объем производства в стране значителен, однако он создает два препятствия, которые Берлин должен преодолеть, - обеспечение необходимых ресурсов и продажа произведенного продукта.

В течение значительного времени Берлин имел налаженные связи с Москвой, которая была воротами Германии на восточные рынки и основным поставщиком энергии. Ситуация изменилась к худшему, поскольку появилась переменная геополитических факторов, не позволяющая Германии использовать проверенные методы действий. Это вынуждает Берлин переориентироваться и искать другие доступные варианты.

Азербайджан - надежное решение существующего кризиса

Взгляд на ситуацию с вышеуказанной точки зрения раскрывает причины, объясняющие рост значения Азербайджана в контексте внешнеполитической стратегии Германии. Первый интерес Германии – это обеспечение энергетической безопасности страны и ее европейских партнеров, необходимой для гарантирования дальнейшего экономического роста Германии.

Азербайджан уже начал переход к новой энергетической парадигме, предполагающей трансформацию страны из экспортера нефти и газа в производителя и экспортера электроэнергии. Дополнительным преимуществом Азербайджана по сравнению с другими странами является то, что в Азербайджане уже запущены проекты, направленные на развитие зеленой энергетики, и существует важная инфраструктура транспортировки энергии.

Вопросы, связанные с энергетикой и зеленой энергетикой, были одной из тем обсуждения между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и различными представителями бизнеса и правительства Германии.

В ходе встречи с представителями бизнеса глава государства сообщил, что Азербайджан планирует превратить Нахчыван в зону зеленой энергии, наряду с Карабахом и Восточным Зангезуром. Он также добавил, что расширение пропускной способности трубопроводной системы будет осуществлено в ответ на растущий спрос на энергию в Европе. Глава государства подчеркнул, что планируется расширить пропускную способность TANAP с 16 млрд до 32 млрд кубометров и пропускную способность ТАР с 10 млрд до 20 млрд кубометров.

Подход Президента Азербайджана Ильхама Алиева к обеспечению энергетической безопасности Европы особенно ценен для Германии, поскольку поставка достаточного количества энергии европейским странам обеспечит безопасность их экономики. Из-за интегрированного характера европейских экономик экономическое процветание Германии зависит от прогресса других стран, и Азербайджан в очередной раз выразил готовность внести свой вклад в это дело.

«В настоящее время азербайджанский газ поставляется в Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию и Италию. С этого года началась транспортировка газа в Румынию. В конце этого года мы намерены поставить первый газ в Венгрию. В настоящее время мы начали переговоры с правительством Албании о создании албанской газоснабжающей сети и обеспечении экспорта газа в Албанию в будущем. Среди стран, от которых нам поступили заказы, есть также Чешская Республика, Монтенегро, Босния и Герцеговина, Хорватия и другие страны»,- отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Обеспечивая стабильные поставки газа в европейские государства, Баку прямо и косвенно способствует росту экономики Германии.

Азербайджан - мост между Западом и Востоком

Как мы знаем, геополитические проблемы мешают Германии использовать существующие транспортные связи для транспортировки товаров и услуг своим партнерам, расположенным на Востоке. Из-за продолжающегося конфликта в Украине использование этого маршрута становится невозможным. В качестве хаба можно было бы использовать и Иран, однако Тегеран давно захлопнул эту дверь из-за своего нежелания проводить внешнюю политику, основанную на принципах либерализма и сотрудничества.

Единственная оставшаяся реальная транспортная возможность — это Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор, который проходит через Азербайджан. Это остается единственным доступным вариантом, учитывая, что нет индикаторов возможного устранения структурных ограничений в отношении альтернативных маршрутов.

Уникальное расположение Азербайджана позволяет стране предложить эту возможность Германии. Это очень важное развитие для этой европейской страны как в политическом, так и в экономическом плане. Наличие Среднего коридора означает, что Берлин может продолжать проводить независимую политику, а немецкий бизнес сможет продолжать свою бесперебойную работу.

Что касается Азербайджана, то Баку сможет получить материальные и нематериальные выгоды от участия Германии в маршруте.

Хотя об этой конкретной теме было сказано немного, нет сомнений, что транспортное сотрудничество станет еще одним важным элементом в отношениях между Азербайджаном и Германией в обозримом будущем.

Азербайджан - ворота Германии на Южный Кавказ и Каспийский регион

Сегодня сотрудничество становится доминирующей парадигмой в международных отношениях. Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию стал памятным событием по нескольким причинам.

Во-первых, визит открывает возможности для сотрудничества с немецкими предприятиями, обладающими узкоспециализированными ноу-хау, которые могут быть реализованы для дальнейшего развития Азербайджана. Это будет положительно коррелировать с будущим ростом Азербайджана, в дополнение к созданию возможностей для улучшения двусторонних деловых отношений и стимулированию инвестиций за счет использования ранее неизведанного потенциала. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также высказался по этой теме в рамках совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Вчера у меня была встреча с около тридцатью германскими бизнесменами. На этой встрече, которая продолжалась около двух часов, я стал свидетелем большого внимания со стороны германского бизнеса к Азербайджану, азербайджанской экономике, возможностям. В том числе имеются прекрасные возможности в области совместной разработки и эксплуатации возобновляемых видов энергии, мы сегодня провели обмен мнениями и об этом»,- отметил глава государства.

Во-вторых, визит Президента Ильхама Алиева в Германию направлен на создание более прочной экономической связи между народами, что, в свою очередь, приведет к положительному эффекту разлива благодаря повышению уровня политических отношений между Германией и Азербайджаном. Этот набор изменений был бы очень желанным событием для обеих стран.

В-третьих, Азербайджан послужит для Германии воротами в Азию. Берлин сможет использовать существующую инфраструктуру Азербайджана и продолжить операции со своими азиатскими партнерами с минимальными рисками, что очень ценно, учитывая геополитические факторы, заставившие европейские страны отказаться от существующих маршрутов.

С точки зрения дивидендов, которые получит Азербайджан, благодаря более широкому сотрудничеству с Германией, можно прогнозировать дополнительный импульс росту статуса страны и динамике перехода к экологически чистым источникам энергии - несомненно на это окажут значительное влияние тесные взаимоотношения с Германией и бизнес кругами этой европейской страны.

Визит Президента Ильхама Алиева в Германию обещает привести к очень позитивным событиям для обеих стран. В каком-то смысле это не удивительно, поскольку и Азербайджан, и Германия в своей внешней политике действуют на принципах либеральных ценностей.