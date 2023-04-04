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Учреждается юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева: Проект утвержден

Политика Материалы 4 апреля 2023 12:59 (UTC +04:00)
Учреждается юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева: Проект утвержден

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Учреждается юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева".

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана в первом чтении обсуждался законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Депутаты рассказали о заслугах великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом, о работе, проделанной им во имя азербайджанской государственности.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят.

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