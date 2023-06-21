Утвержден перечень подведомственных минэкологии Азербайджана учреждений, не входящих в его структуру

БАКУ /Trend/ - Утвержден перечень подведомственных министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана учреждений, не входящих его в структуру
Как сообщает в среду Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Это следующие учреждения:
1. Структуры, финансируемые из бюджета
1.1. Структуры, подведомственные Службе охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики:
1.1.1. Абшеронский национальный парк Азербайджанской Республики;
1.1.2. Аггёльский национальный парк Азербайджанской Республики;
1.1.3. Алтыагаджский национальный парк Азербайджанской Республики;
1.1.4. Гёйгёльский национальный парк Азербайджанской Республики;
1.1.5. Гирканский национальный парк Азербайджанской Республики;
1.1.6. Гызылагаджский национальный парк Азербайджанской Республики;
1.1.7. Самур-Яламинский национальный парк Азербайджанской Республики;
1.1.8. Шахдагский национальный парк Азербайджанской Республики;
1.1.9. Ширванский национальный парк Азербайджанской Республики;
1.1.10. Государственный природный заповедник "Эльдарская сосна" Азербайджанской Республики;
1.1.11. Корчайский государственный природный заповедник Азербайджанской Республики;
1.1.12. Гараязский государственный природный заповедник Азербайджанской Республики;
1.1.13. Загатальский государственный природный заповедник Азербайджанской Республики;
1.1.14. Баситчайский государственный природный заповедник Азербайджанской Республики;
1.1.15. Илисуйский государственный природный заповедник Азербайджанской Республики;
1.1.16. Гарагёльский государственный природный заповедник Азербайджанской Республики;
1.1.17. Турьянчайский государственный природный заповедник Азербайджанской Республики;
1.1.18. Государственный природный заповедник группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова;
1.1.19. Азербайджанский опытный морской рыбоводный завод;
1.1.20. Завод имени Дж.Джавадова по разведению осетровых рыб в устье Куры;
1.1.21. Чайкендский лососевый рыбоводный завод;
1.1.22. Ширванский осетровый рыбоводный завод;
1.1.23. Рыбоводное предприятие "Кичик Гызылагадж";
1.1.24. Товузское рыбоводное предприятие;
1.1.25. Общество с ограниченной ответственностью "Хыллы балыг".
1.2. Структуры, подведомственные Службе развития лесов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики:
1.2.1. Региональный центр лесного хозяйства № 1;
1.2.2. Региональный центр лесного хозяйства № 2;
1.2.3. Региональный центр лесного хозяйства № 3;
1.2.4. Региональный центр лесного хозяйства № 4;
1.2.5. Региональный центр лесного хозяйства № 5;
1.2.6. Региональный центр лесного хозяйства № 6;
1.2.7. Региональный центр лесного хозяйства № 7;
1.2.8. Региональный центр лесного хозяйства № 8;
1.2.9. Региональный центр лесного хозяйства № 9;
1.2.10. Региональный центр лесного хозяйства № 10;
1.2.11. Региональный центр лесного хозяйства № 11;
1.2.12. Региональный центр лесного хозяйства № 12;
1.2.13. Региональный центр лесного хозяйства № 13;
1.2.14. Региональный центр лесного хозяйства № 14;
1.2.15. Региональный центр лесного хозяйства № 15.
1.3. Структуры, подведомственные Национальной гидрометеорологической службе при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики:
1.3.1. Бюро гидрометеорологических прогнозов.
1.4. Открытое акционерное общество "Азербайджанская ассоциация озеленения и ландшафтного устройства".
1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Azelab".
1.6. Управление транспорта министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.
1.7. Государственный геологический информационный фонд министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.
2. Хозрасчетные организации
2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Опасные отходы".
3. Юридические лица публичного права
3.1. Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов.
3.2. Государственное агентство экологической экспертизы.
3.3. Агентство геодезии и картографии.
3.4. Геологоразведочное агентство.