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Утверждена юбилейная медаль специальных органов связи и информационной безопасности Азербайджана

Политика Материалы 4 августа 2023 16:30 (UTC +04:00)
Утверждена юбилейная медаль специальных органов связи и информационной безопасности Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие специальных органов связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (1993-2023)"".

Как сообщает в пятницу Trend, в соответствии с законом, утверждена юбилейная медаль "30-летие специальных органов связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (1993-2023)", Положение о юбилейной медали и Описание юбилейной медали.

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