Армения отказывается предоставлять подробную информацию о местонахождении массовых захоронений - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Армения отказывается предоставлять подробную информацию о местонахождении массовых захоронений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети "X" (Twitter).

"Рядом с Шушинской тюрьмой, где содержались гражданские лица и военнопленные, с которыми обращались бесчеловечно, подвергали пыткам, убивали, обнаружено еще одно место массового захоронения 4000 пропавших без вести азербайджанцев", - говорится в публикации.

Отметим, что в июне на территории Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. В результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа там были найдены останки 17 человек.

Напомним, что ранее массовые захоронения были также обнаружены на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.