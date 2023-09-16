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Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)

Политика Материалы 16 сентября 2023 11:45 (UTC +04:00)
Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Сегодня на погранично-пропускном пункте "Лачин" в направлении Ханкенди-Горус в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянского происхождения.

Как сообщает в субботу Trend, сегодня 79 человек в очередной раз свободно перешли через пункт пропуска в направлении Армении.

Среди переходящих ППП лиц, наряду с гражданами Армении, присутствуют и граждане России. После проверки документов этих лиц, было обеспечено их свободное передвижение через ППП.

Отметим, что для комфортного проезда лиц армянского происхождения через контрольно-пропускной пункт созданы все условия. Это еще раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачинской дороги являются ложью и клеветой.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.

Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)
Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)
Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)
Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)
Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)
Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)
Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)
Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)
Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)
Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)
Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)
Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)
Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)
Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)
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