Еще 79 человек армянского происхождения покинули Карабах (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня на погранично-пропускном пункте "Лачин" в направлении Ханкенди-Горус в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянского происхождения.

Как сообщает в субботу Trend, сегодня 79 человек в очередной раз свободно перешли через пункт пропуска в направлении Армении.

Среди переходящих ППП лиц, наряду с гражданами Армении, присутствуют и граждане России. После проверки документов этих лиц, было обеспечено их свободное передвижение через ППП.

Отметим, что для комфортного проезда лиц армянского происхождения через контрольно-пропускной пункт созданы все условия. Это еще раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачинской дороги являются ложью и клеветой.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.