В Азербайджане усиливается соцзащита сотрудников органов прокуратуры

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, наряду с прокурорскими работниками, усиливается социальная защита и других сотрудников органов прокуратуры.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в предложенной поправке к закону "О прокуратуре", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Статья 39 действующего закона "О прокуратуре" регулирует вопросы усиления социальной защиты прокурорских работников и укрепления материально-технической базы органов прокуратуры. Согласно статье 1 данного закона, под прокурорскими работниками подразумеваются прокуроры, следователи прокуратуры, а также оперативники и стажеры.

Согласно предложенному проекту, средства, перечисленные на казначейский счет прокуратуры Азербайджанской Республики и предусмотренные статьей 39 закона "О прокуратуре", смогут быть направлены на социальную защиту других сотрудников органов прокуратуры, в том числе государственных служащих органов прокуратуры, военнослужащих (не являющихся сотрудниками прокуратуры), проходящих службу в органах военной прокуратуры.

Отметим, что в соответствии со статьей 39 закона "О прокуратуре", в целях усиления социальной защиты прокурорских работников и укрепления материально-технической базы органов прокуратуры на казначейский счет прокуратуры Азербайджанской Республики перечисляются следующие средства:

- пять процентов средств, перечисленных в государственный бюджет в период предварительного расследования для возмещения ущерба, причиненного государству в результате преступления по уголовным делам и другим материалам уголовного преследования, расследуемым органами прокуратуры;

- пять процентов средств, поступивших в государственный бюджет от уплаты за освобождение лица от уголовной ответственности в порядке, установленном Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, по уголовным делам, расследуемым органами прокуратуры;

- 23 процента средств, поступивших от наложенных штрафов по делам об административных проступках, направленных в суд для рассмотрения прокурором в порядке, установленном Кодексом Азербайджанской Республики об административных проступках.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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