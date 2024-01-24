Утвержден состав Наблюдательного совета Агентства по развитию медиа Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики".
Как сообщает Trend, согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики" нижеследующий.
Председатель Наблюдательного совета
Исмаилов Дагбеи Мирзахан оглу
Члены Наблюдательного совета:
Алиев Вугар Зифар оглу
Мехралиева Шафаг Акиф гызы
Микаилова Севиль Алиразы гызы
Шыхлинский Эльчин Исмаил оглу.