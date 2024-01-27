БАКУ /Trend/ - Азербайджан отложил визит главы МИД Нидерландов в страну.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о высказываниях министра иностранных дел Королевства Нидерландов Ханке Брюинс Слот в парламенте.

"Что касается намерения министра иностранных дел Нидерландов посетить нашу страну, отметим, что Азербайджан, как известно, откладывает этот визит. Азербайджанская сторона заявила, что в ходе визита намерена обсуждать только двусторонние отношения, а не азербайджано-армянский процесс нормализации отношений или внутренние вопросы Азербайджана", - сказал он.