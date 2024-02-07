За ходом президентских выборов в селе Алыбейли Зангиланского района следят 11 наблюдателей (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Несмотря на полуденные часы, на избирательных участках Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125 на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается активность.

Как сообщает в среду Trend, одним из избирательных участков в Зангиланском районе является участок №61, расположенный на территории села Алыбейли.

Всего на участке зарегистрировано 615 избирателей, которые являются лицами, работающими на территории Зангиланского района. На участке присутствуют 11 наблюдателей, которые следят за ходом выборов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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