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Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

Политика Материалы 18 марта 2024 12:50 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны.

Владимир Путин выразил признательность главе нашего государства за оказанное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между нашими странами будут укрепляться и впредь, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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