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Президент Ильхам Алиев: Мы гордимся, что азербайджанские специалисты принимали активное участие в строительстве БАМ

Политика Материалы 22 апреля 2024 21:32 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы гордимся, что азербайджанские специалисты принимали активное участие в строительстве БАМ

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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МОСКВА /Trend/ - Строительство БАМ объединило все республики Советского Союза.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной встрече в Москве с Президентом России Владимиром Путиным с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

«Это на самом деле так. Неслучайно ее (БАМ – ред.) называли всесоюзной стройкой. И мы, конечно, гордимся, что и азербайджанские строители, специалисты принимали активное участие в строительстве», - отметил глава Азербайджанского государства.

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