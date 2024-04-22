Президент Ильхам Алиев: Мы гордимся, что азербайджанские специалисты принимали активное участие в строительстве БАМ

МОСКВА /Trend/ - Строительство БАМ объединило все республики Советского Союза.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной встрече в Москве с Президентом России Владимиром Путиным с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

«Это на самом деле так. Неслучайно ее (БАМ – ред.) называли всесоюзной стройкой. И мы, конечно, гордимся, что и азербайджанские строители, специалисты принимали активное участие в строительстве», - отметил глава Азербайджанского государства.