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Пока в армянском обществе будет доминировать негативное мнение об азербайджанцах, ничего хорошего не будет - Аяз Салаев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 23 апреля 2024 11:37 (UTC +04:00)
Пока в армянском обществе будет доминировать негативное мнение об азербайджанцах, ничего хорошего не будет - Аяз Салаев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает во вторник Trend.

Гостем передачи стал азербайджанский кинорежиссер Аяз Салаев.

Говоря о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, Салаев отметил, что в настоящее время проблема в одном - в идеологии.

По его мнению, до тех пор пока в общественном сознании армян, у простых людей будет доминировать негативное мнение об азербайджанцах, ничего хорошего никогда не будет.

"Как говорил профессор Преображенский (герой повести Михаила Булгакова) - разруха в головах. Пока это не будет искоренено, ничего и не будет", - сказал он.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи:

Пока в армянском обществе будет доминировать негативное мнение об азербайджанцах, ничего хорошего не будет - Аяз Салаев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Пока в армянском обществе будет доминировать негативное мнение об азербайджанцах, ничего хорошего не будет - Аяз Салаев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Пока в армянском обществе будет доминировать негативное мнение об азербайджанцах, ничего хорошего не будет - Аяз Салаев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Пока в армянском обществе будет доминировать негативное мнение об азербайджанцах, ничего хорошего не будет - Аяз Салаев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Пока в армянском обществе будет доминировать негативное мнение об азербайджанцах, ничего хорошего не будет - Аяз Салаев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Пока в армянском обществе будет доминировать негативное мнение об азербайджанцах, ничего хорошего не будет - Аяз Салаев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
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