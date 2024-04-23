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Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не забывали вопрос, связанный с четырьмя сёлами

Политика Материалы 23 апреля 2024 16:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не забывали вопрос, связанный с четырьмя сёлами

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Мы подняли вопрос, связанный с четырьмя сёлами сразу после Второй Карабахской войны. На самом деле, мы никогда не забывали об этих сёлах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

«Другое дело - вопрос эксклавов, поскольку он более сложный. Они расположены на территории, окружённой другой страной. Поэтому связанные с ними вопросы должны быть решены в процессе делимитации», - подчеркнул глава государства.

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