БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с помощником генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным технологиям и киберпространству Жаном-Шарлем Эллерманн-Кингомбом.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел. На встрече были обсуждены вопросы существующего партнерства между Азербайджаном и НАТО, перспективы сотрудничества в рамках председательства Азербайджана на CОР29.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что в этом году отмечается 30-летие программы «Партнерство во имя мира», положившей начало сотрудничеству между нашей страной и НАТО, в рамках которой в условиях взаимного сотрудничества реализуется ряд совместных проектов.

Было отмечено, что образцовое участие Азербайджана в миротворческих операциях НАТО на протяжении 30 лет нашего партнерства, а также активное участие нашей страны во взаимовыгодном сотрудничестве в рамках НАТО привели к признанию нашей страны надежным партнером.

Была выражена готовность нашей страны к сотрудничеству с НАТО в направлении продвижения действий по борьбе с изменением климата и в рамках председательства нашей страны в СОР29.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.