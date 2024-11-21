Милли Меджлис седьмого созыва привержен развитию межпарламентского диалога – Спикер

БАКУ /Trend/ - 21 ноября в городе Санкт-Петербург Российской Федерации состоялось заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ). В мероприятии приняла участие спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова.

Как сообщает Trend, на заседании были обсуждены ряд организационных вопросов и пунктов повестки.

При обсуждении итогового заключения миссии МПА СНГ по наблюдению за внеочередными выборами в Милли Меджлис, проведёнными в Азербайджане, спикер Сагиба Гафарова выразила благодарность всей группе наблюдателей, включая миссию наблюдателей Межпарламентской ассамблеи, за проделанную работу.

Отметив, что перенос даты выборов и их проведение 1 сентября в основном связано с проведением в Азербайджане COP29, спикер Сагиба Гафарова подчеркнула, что это решение полностью оправдало себя. По её словам, парламентские выборы являются одним из важнейших событий политической жизни страны, требующих мобилизации всех государственных ресурсов. Организация выборов на высоком уровне была бы невозможна в период проведения международного мероприятия такого масштаба, в котором участвовали более 70 тысяч гостей из 196 стран, включая более 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров.

Спикер довела до сведения участников мероприятия, что прошедшие парламентские выборы знаменательны ещё и тем, что, после февральских президентских выборов этого года они стали первыми парламентскими выборами, проведёнными на всей суверенной территории Азербайджана, включая освобождённые от оккупации земли. Проведение этих выборов по всему Азербайджану, включая освобождённые территории, стало исторически значимым событием для страны.

В ходе выборов соответствующие государственные органы обеспечили все условия для свободного выражения воли граждан и полной прозрачности избирательного процесса. Для проведения голосования в соответствии с действующим законодательством и международными стандартами были приняты все необходимые меры.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики седьмого созыва, как и прежде, остаётся приверженным развитию межпарламентского диалога. Впредь особое внимание будет уделяться как углублению двустороннего сотрудничества с дружественными парламентами, так и расширению взаимодействия в рамках Межпарламентской ассамблеи.

Выступая по данному вопросу, спикер Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и спикер Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова передали свои поздравления Азербайджану и Президенту страны Ильхаму Алиеву с успешной организацией столь грандиозного и важного мероприятия, как COP29. Также они поздравили Сагибу Гафарову с успешным проведением парламентских выборов и её повторным избранием на пост председателя Национального собрания.

