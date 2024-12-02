Подписан меморандум о взаимопонимании по проведению политических кон=== (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании по проведению политических консультаций между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлосом Пинто Перейрой.

Министр отметил, что обмен информацией по вопросам Африки, в частности региона Западной Африки, является важным для Азербайджана.

"Для них также важны процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа. Я также проинформировал другую сторону о процессах, которые происходят после полного восстановления Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета",- добавил он.

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