Межпарламентское сотрудничество Азербайджана и Таджикистана служит успешным примером взаимодействия

БАКУ /Trend/ - Межпарламентское сотрудничество Азербайджана и Таджикистана служит успешным примером диалога и взаимодействия.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Комитета по социальным вопросам, здравоохранению, науке, образованию, культуре и молодежной и женской политике Верховного Собрания Таджикистана Мехмедшох Гулзода на международной конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

“Межпарламентская группа дружбы и сотрудничества способствует обмену опытом, обсуждению актуальных вопросов, а также поиску решений, отвечающих интересам народов”, - сказал Гулзода.

По его словам, сегодняшний парламент Азербайджана успешно выполняет свою роль в укреплении государственности, социальной стабильности и демократических институтов.

М.Гулзода отметил, что Азербайджан добился значительных успехов в развитии экономики, повышении уровня жизни граждан и укреплении международного авторитета. Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном, основанные на взаимных ценностях и стратегическом партнерстве, продолжают развиваться.

“История парламентаризма в Азербайджане начинается с создания Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, в те сложные времена, когда регион сталкивался с множеством вызовов. Первый парламент Азербайджанской Демократической Республики, открывшийся 7 декабря 1918 года, стал символом независимости и демократии. Его деятельность заложила основы государственного суверенитета, социальной справедливости и правопорядка”, - сказал Гулзода.

Отметим, что в повестку конференции входит обмен мнениями о роли парламентов в текущих мировых процессах, развитии традиций парламентаризма, предоставляемых парламентской дипломатией возможностях и возможном вкладе идущих в парламентском обсуждении дискуссий в решение общемировых вызовов современности.

В рамках конференции будет организован круглый стол "Азербайджанский и турецкий примеры парламентов в общественной дипломатии".Также предусмотрены поездки участников мероприятия на освобождённые от оккупации территории Азербайджана и их ознакомление с идущими на этих землях строительными и созидательными работами.